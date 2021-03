Statt nach Saerbeck zur Rathaus-Apotheke führt der Arbeitsweg von Nina Göbel und Kathrin Liebrecht seit mehr als einem Monat an jeweils einigen Tagen in der Woche zum Impfzentrum im Flughafen Münster/Osnabrück (FMO). Vorbei an den Schaltern, vor denen sich vor der Corona-Pandemie Reisende anstellten und über die jetzt große Schilder hängen, eine Reihe für den Biontech/Pfizer-Impfstoff, die andere für den von Astrazeneca. Und vorbei an den Wartenden, bis sie schließlich vor der Tür des sogenannten Reinraums stehen, im dem die Impfstoffe aufbereitet und in Spritzen aufgezogen werden. 250 Freiwillige für den pharmazeutischen Dienst Die Apothekerin Göbel und die Pharmazeutisch-Technische Assistentin (PTA) Liebrecht sind zwei von mehr als 250 Freiwilligen, die sich für den pharmazeutischen Dienst des Impfzentrums gemeldet haben. Ihr Arbeitsplatz erinnert an einen Hochsicherheitsbereich. Zugang, erläutert der pharmazeutische Leiter Frederik Schöning, haben nur Mitarbeiter in Schutzkleidung.