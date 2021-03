In der St.-Theresa-Gemeinde in Damongo wird derzeit an unterschiedlichen Projekten gearbeitet, über die jetzt Father Clement und Arbeitskreissprecher Aiden Ngmenbon während eines Video-Calls mit dem Saerbecker Eine-Welt-Kreis berichteten. Demnach entstehen in der ghanaischen Partnergemeinde von St. Georg kleine Hühnerställe und Bienenstöcke. Hierfür sowie für Krankenversicherungen für Kinder würden nach und nach Spendengelder aus Saerbeck überwiesen, erklärt Eine-Welt-Kreis-Sprecher Andreas Holtmann. Die Umsetzung der Weihnachtsaktion „Verschenke Hoffnung“ komme gut voran, betont Holtmann. Father Clement habe ein Foto geschickt, auf dem zu sehen ist, wie er die Produktion von Bienenstöcken in Augenschein nimmt. 100 solcher Bienenstöcke seien bereits bestellt worden. Die Region sei reich an Bienen. Ziel sei es, Cashew-Plantagen zu entwickeln. Für die Bestäubung der Bäume würden Bienen benötigt.