An die Gemeindepartnerschaft mit Rietavas hat Saerbecks ehemaliger Bürgermeister Wilfried Roos nur schöne Erinnerungen. Auch wenn er bei einer der ersten Zusammenkünfte bis aufs Hemd nass geworden war. Und trotz unterschiedlicher Sprachen, die aber niemals zu Verständigungsproblemen führten zwischen der kleinen Gemeinde im Westen von Litauen und der Klimakommune. Am Montagabend wollen sie ihre Partnerschaft feiern, die sich an dem Tag zum 20. Mal jährt. Wegen der Corona-Pandemie begehen sie das Jubiläum allerdings nicht mit einem rauschenden Fest, sondern in einer Video-Konferenz, in die sich offizielle Vertreter von beiden Seiten schalten. Und die mit Selfie-Videos als Einspieler, Grüßen, Erinnerungen an Aktionen, guten Wünschen und Gedanken zu einem kurzweiligen und lebendigen Event werden dürfte. Wie es dazu kam, dass Wilfried Roos und im Übrigen auch sein litauischer Amtskollege Antanas Cerneckis sowie weitere Delegierte aus beiden Gemeinden klatschnass wurden bei einem Treffen vor fast 20 Jahren? Der langjährige Bürgermeister muss noch heute darüber lachen.