Die Liste mit Anmerkungen und Fragen zum Vorentwurf des Bebauungsplanes Alter Reiterhof, die Florian Bücker (CDU) am Mittwoch in der Sitzung des Planungs- und Bauausschusses abarbeitete, ist lang. Wie belastbar ist die Kostenschätzung für den geplanten Lärmschutzwall? Warum sind die Trauf- und Firsthöhen sowie die Grundflächenzahl (GRZ) nicht identisch mit den entsprechenden Maßgrößen im Neubaugebiet Hanfteichweg? Warum wurden nur vier Mehrfamilienhäuser eingeplant? Bückers Notizen erstreckten sich über mehrere Seiten. Er wolle, so sagte er, „dass sich die Baugebiete mehr angleichen“. Stadtplaner Guido Wallraven, der den Vorentwurf zuvor vorgestellt hatte, sowie Bauamtsleiter Andreas Bennemann erklärten, dass es sich bei dem Alten Reiterhof eben um ein anderes Baugebiet handele.