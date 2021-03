Ein neues System zur Vergabe von Baugrundstücken, bei dem am Ende nicht nur gebürtige Saerbecker zum Zug kommen? Die Ablehnung, die Bürgermeister Dr. Tobias Lehberg am Donnerstag in der Sitzung des Hauptausschusses entgegenschlug, war zunächst groß. Und das über alle Parteigrenzen hinweg. „Wir machen uns unglaubwürdig“, hielt CDU-Fraktionschef Bernd Willebrandt dem Verwaltungschef vor. Felix Wannigmann (SPD) sekundierte: „Die Leute fühlen sich vor den Kopf gestoßen.“ Vor dem Hintergrund, dass viele Bewerber bereits jahrelang auf der Liste mit Bauinteressierten stehen, die die Verwaltung führt, mahnte auch Mechthild Lüggert, Vorsitzende der UWG-Fraktion, „dass wir jetzt kurz vor der Vergabe der Grundstücke nicht die Kriterien ändern können“.