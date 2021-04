Mutter, Hausfrau, Business-Frau, Lehrerin, Köchin, Entertainerin, Erzieherin, Freund-Ersatz – seit Beginn der Corona-Pandemie hat sich der Alltag der Saerbeckerin Dr. Christina Cramer wie der von vielen gravierend gewandelt. Cramer ist Führungskraft bei Pinolino, einem Spezialisten für Kindermöbel, Spielzeug und Accessoires mit Sitz in Münster. Im Interview erläutert die Marketing-Expertin außerdem, warum man auf der Firmen-Website zahlreiche persönliche Familiengeschichten findet. Persönliche Familiengeschichten Zeltlager im Kinderzimmer, Homeschooling und ein Rezept für Kokosmakronen – die Blog-Beiträge von Pinolino decken ein breites Themenspektrum ab. Die Geschichten und Tipps, die Sie auf der Homepage präsentieren, sind sehr umfangreich. Lassen sich Spielwaren und Kindermöbel mit diesen Geschichten besser verkaufen? Cramer: Natürlich möchten wir auch unsere hochwertigen Spielwaren und Kindermöbel verkaufen, passender ausgedrückt: wir möchten durch unsere Produkte Familien glücklich machen. Das steckt auch schon in unserem Namen: Pinolino Kinderträume. Und als Mutter von drei kleinen Kindern kann ich nur bestätigen, dass unsere Produkte tatsächlich sehr viel Spaß und Freude mit sich bringen. Durch unseren Blog möchten wir in erster Linie jungen Familien und auch Großeltern Anregungen und Inspirationen geben. Daher berichten wir von ganz persönlichen und wahren Geschichten aus dem Familienalltag: von Glücksmomenten – vom kleinen großen Glück. Bloggerin Lisa berichtet an einer Stelle von den Reisen während ihrer Kindheit.