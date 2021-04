„Wir bemerken, dass die Leute vermehrt in die Natur gehen.“ Hartmut Storch von der Biologischen Station des Kreis Steinfurt in Tecklenburg, hat erst mal nichts gegen die neue Liebe zu Pflanzen, Tieren und Landschaften, „solange die Wanderer sich auf den markierten Wegen begeben.“ Auch im Saerbecker Naturschutzgebiet am Brochterbecker Damm tummeln sich abends gerne die von Corona ins Haus verbannten Saerbecker. Naturliebhaber können vom Beobachtungsturm das Feuchtgebiet mit seinen vielen Wasservogelarten beobachten.