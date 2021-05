Andreas Puckert, Schweinemäster aus Sinningen, lud gestern in aller Früh fünf seiner Tiere auf einen Anhänger, um sie zu einem Metzger in Hopsten zu transportieren. Wenige Stunden später kehrt er zurück. „Es ist ein Versuch“, sagt er, während er sich an den Küchentisch setzt. Seine Frau Claudia steht neben ihm. Die beiden haben zusammen mit ihren Kindern ein neues Projekt gestartet. Das Fleisch der fünf Schweine haben sie in küchenfertigen Portionen direkt vermarktet. Per Whats-App und Instagram. Und einiges ging auch über Mundpropaganda weg. Am Samstag fahren ihre Kunden vor, um sich ihre Fleischpakete abzuholen.