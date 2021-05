Die gute Nachricht zuerst: Alle Schülerinnen und Schüler wurden für die Abiturprüfungen zugelassen. Diese Gewissheit haben die 82 Prüflinge der Maximilian-Kolbe Gesamtschule seit Mitte April. Gewissheit in sonst meist unsicheren Zeiten: Abitur in Pandemie-Zeiten stellt alle handelnden Personen vor Herausforderungen. Schulleiter Maarten Willenbrink und Oberstufenleiterin Bärbel Kibben machen schnell deutlich: „Schon im vergangenen Jahr fand ein Corona-Abitur statt.“ Gleichzeitig aus den Erfahrungen von 2020 zu lernen und sich weiter zu entwickeln helfe bei der gemeinsamen Bewältigung. An derem Ende – so hoffen es alle – für jeden das erfolgreiche Abitur steht. Kibben ist dahingehend guter Dinge: „Die Grundstimmung war und ist nach wie vor gut.