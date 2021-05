Diese Nachricht dürften viele junge Saerbeckerinnen und Saerbecker mit Freude zur Kenntnis nehmen: Ein erster Schritt in Richtung Pumptrack ist getan. Der Hauptausschuss des Rates hat sich in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich dafür ausgesprochen, den Wellen-Rundkurs in der Nähe von Seniorenzentrum am See und St.-Marien-Kita zu errichten. CDU, Grüne und SPD waren dafür, nur die UWG stimmte dagegen. Deren Fraktionschefin Mechthild Lüggert gab zu Bedenken, dass sich die Bewohner des Altenheims von dem Lärm gestört fühlen könnten. Das sah SPD-Fraktionschef Christian Schulte ganz anders.