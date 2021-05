Paul-Heinz Richter ist verärgert. „Das ist purer Vandalismus“, sagt er und deutet auf den Mühlenbach, in dem sich Bretter, kleine Bäume und Äste türmen. Richter ist Vorsteher des Unterhaltungsverbands Saerbeck. An diesem Dienstagmorgen ist er die 200 Meter von der Holunderbusch-Straße entlang des Baches bis zu der Stelle gelaufen, die die Gemüter der Verbandsleitung derzeit erregen. Die quer zur Fließrichtung liegenden Gehölze, so die Befürchtung, könnten etwa bei Starkregen durchaus folgenschwer sein.