„Prof. Krieter ist davon überzeugt, dass das von den Stadtwerken finanziell unterstützte Projekt für beide Seiten sinnvoll gewesen ist“, erklärte Universitätssprecher Norbert Frie auf Anfrage unserer Zeitung. Seit 2005 haben die Stadtwerke dem Institut jährlich rund 200.000 Euro überwiesen (wir berichteten). Zeitgleich hat der abberufene Geschäftsführer Wilhelm Schulz seine Doktorarbeit bei Prof. Krieter geschrieben. Das Promotionsverfahren ist nach einem Eilbeschluss des Dekans zurzeit auf Eis gelegt.

Mit diesem Schritt soll nur geklärt werden, ob der Wissenschaftler gegen seine Dienstpflichten verstoßen hat. Frie: „Strafrechtliche Relevanz hat das nicht.“ Vermutlich heute wird das Rektorat der münsterischen Uni über den Antrag entscheiden. Sollte ein Disziplinarverfahren eingeleitet werden, übernimmt in der Regel ein Jurist der Universitätsverwaltung die weitere Prüfung, so Frie.

(Hinweis der Redaktion: Die seinerzeitigen Anschuldigungen gegen Prof. Dr. Krieter haben sich nach juristischer Prüfung als gegenstandslos herausgestellt. Sämtliche Ermittlungen gegen ihn sowie auch das Disziplinarverfahren wurden eingestellt.)

Die Innenrevision, so Bürgermeister Andreas Hoge, hat herausgefunden, dass sich Schulz in seiner Funktion als Geschäftsführer seit 1999 mehr als 900 Überstunden in Höhe von 70.000 Euro hat auszahlen lassen, ohne Anspruch darauf zu haben.