„Schulz hat Kontrollen ausgehebelt“

Der von den Gesellschaftern mit dem fristlos entlassenen Stadtwerke-Geschäftsführer angestrebte Vergleich, Schulz soll einen sechsstelligen Betrag als Schadensersatz zahlen, hat auf die strafrechtliche Verfolgung keinen Einfluss: „Am Tatbestand, wenn er denn festgestellt wurde, ändert dies nichts“, betonte Staatsanwalt Schweer . Allerdings könne sich ein Vergleich im Fall eines Strafprozesses schon positiv auf ein zu erwartendes Urteil auswirken.

Das bestätigte gestern auf WN-Anfrage auch Hajo Huesmann, Fachanwalt für Arbeitsrecht aus Emsdetten, ohne Einzelheiten im Fall der Stadtwerke zu kennen. Sollten die Gesellschafter des Versorgungsunternehmens mit Wilhelm Schulz einen Vergleich schließen, seien damit Fakten geschaffen und sämtliche Ansprüche erledigt. „Eine solche Einigung macht beispielsweise Sinn, wenn Ruhe in die Angelegenheit gebracht werden soll“, erklärte Huesmann weiter. „Oder ein Imageverlust beispielsweise für den Aufsichtsrat zu befürchten wäre.“

Ein Vergleich könne allerdings auch dann Ziel sein, wenn nicht alle Forderungen bewiesen werden können. Bei einem Termin vor Gericht mache sich ein Vergleich im Vorfeld meistens gut. Huesmann: „Das bringt Pluspunkte und wirkt wie ein Geständnis.“ Aber natürlich könnten durch einen Vergleich auch Dinge verdeckt werden, die nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollten.

Ob es ein Disziplinarverfahren gegen Prof. Dr. Manfred Krieter vom Institut für Landschaftsökologie geben wird, ist immer noch nicht entschieden, so Universitätssprecher Norbert Frie auf Anfrage der Westfälischen Nachrichten .

(Hinweis der Redaktion: Die seinerzeitigen Anschuldigungen gegen Prof. Dr. Krieter haben sich nach juristischer Prüfung als gegenstandslos herausgestellt. Sämtliche Ermittlungen gegen ihn sowie auch das Disziplinarverfahren wurden eingestellt.)

Unter den Studenten sind die nicht genehmigten, von den Stadtwerken ans Institut gezahlten Fördergelder von mindestens 600.000 Euro natürlich ein Thema, von den Hochschullehrern verliere jedoch keiner ein Wort darüber, heißt es aus Studierenden-Kreisen. Wilhelm Schulz hat vor einiger Zeit selbst an Exkursionen teilgenommen. Während die Studenten sich im Kleinbus auf den Weg machten, chauffierte Schulz Prof. Krieter und Dr. Malkus in seinem X 5 über die Autobahn, erinnern sich Teilnehmer an die Lehrfahrten.

Bei der Gesellschafterversammlung am Montagabend hatten die Experten gesagt, dass die in 2005 und 2006 mit dem Institut für Landschaftsökologie eingestielten Projekte einen Nutzen für das Wasserwerk gehabt hätten. Die im vergangenen Jahr abgearbeiteten Untersuchungen hätten dagegen nahezu rein wissenschaftlichen Charakter gehabt.

Bürgermeister Andreas Hoge wird die Öffentlichkeit am Freitag bei einer Pressekonferenz über den Bericht der KPMG-Wirtschaftsprüfer informieren. Ein ursprünglich für gestern anberaumter Termin wurde von seinem Büro kurzfristig abgesagt. Begründung: Es müsse eine Kurzfassung der Auswertung erstellt werden.

Derweil dringen neue Details aus dem Untersuchungsbericht nach außen. So schickte Wilhelm Schulz den inzwischen wieder eingestellten Prokuristen Johannes Vöing schon während des aktiven Teils seiner Altersteilzeit nach Hause. Bei vollem Gehalt. Den Dienstwagen, einen Mittelklasse-BMW, durfte er außerdem mitnehmen.

Die KPMG-Prüfer monierten weiterhin den Bau einer 60 000 Euro teuren Waschanlage für den Stadtwerke-Fuhrpark. Schulz soll den Auftrag dazu erteilt haben, ohne den Aufsichtsrat zu informieren. Die Investition wurde dann erst im Nachhinein abgesegnet.

Wie Bürgermeister Andreas Hoge gestern auf Anfrage bestätigte, kritisieren die Wirtschaftsprüfer das Verhalten des Aufsichtsrates in keinster Weise. „Die Experten haben bei der Gesellschafterversammlung am Dienstagabend mehrfach betont, dass Wilhelm Schulz alle möglichen Kontrollen bewusst ausgehebelt hat, um den Aufsichtsrat zu täuschen“, sagte Hoge, der selbst diesem Gremium angehört. Bei vielen Entscheidungen sei der Aufsichtsrat nicht beteiligt worden.