Bürgermeisterin will zurück an den Verhandlungstisch

Aber die letzte Ratssitzung vor dem Weihnachtsfest begann mit einer persönlichen Erklärung der Bürgermeisterin, die alle Beteiligten zu einem moderateren Ton in der Diskussion um die Westtangente aufrief. Außerdem kündigte sie für den Januar ein weiteres Gespräch mit den Bauern an, die ihr Land für das Straßenprojekt zur Verfügung stellen sollen. „Ich setze nach wie vor auf eine gütliche Einigung“, betonte Claudia Bögel-Hoyer.

Ob dieses Treffen von Erfolg gekrönt sein wird, stellte FDP-Ratsherr Gerd Göckenjan dreieinhalb Stunden später mit dem letzten Wortbeitrag der öffentlichen Sitzung in Frage. „Wenn der Kreis Steinfurt die Landwirte jetzt schon auffordert, ihr Winterfutter bis zum 10. Januar umzusetzen, soll man sich noch gemeinsam an einen Tisch setzen?“, fragte der Hollicher Landwirt. Er stellte die gleiche Frage, die der Burgsteinfurter LOV-Vorsitzende Henning Stoyke in der Einwohnerfragestunde gestellt hatte: „Warum wartet der Kreis nicht, bis die Gerichtsverfahren abgeschlossen sind?“

Wie die Bürgermeisterin erläuterte, läuft derzeit neben der eigentlichen Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss ein Eilantrag beim münsterischen Verwaltungsgericht gegen das eingeleitete Besitzeinweisungsverfahren, „da die Dringlichkeit der Vollziehung des Planfeststellungsbeschlusses bezweifelt wird“, so Claudia Bögel-Hoyer. LOV-Vorsitzender Stoyke betonte, dass es derzeit nicht möglich sei, mit dem Kreis weiter zu verhandeln. Er forderte die Stadt auf, das Verhalten das Landrates „kritisch zu hinterfragen“. Juristisch möge das zwar in Ordnung sein, dass Fakten geschaffen würden, „moralisch ist das aber nicht in Ordnung“. Der Sprecher der Landwirte drohte erneut: „Unter diesen Umständen werden die Landwirte keine weiteren Flächen für die Erweiterung der Fachhochschule zur Verfügung stellen.“

Kritik am Vorgehen der Kreisverwaltung gab es auch aus den Ratsfraktionen. Christian Franke von der Grün-Alternativen Liste sagte: „Der Kreis geht unglücklich vor.“ In seiner Etatrede hatte der Fraktionssprecher gesagt, dass vor Ort Menschen ihres Besitzes beraubt würden. Sein Vorschlag, die Mittel der Stadt für den Straßenbau mit einem Sperrvermerk zu versehen, wurde von der Ratsmehrheit verworfen. Karin König von den Grünen nannte das Handeln des Landrates sogar „unsäglich“. Es sei zu verurteilen.

Die Bürgermeisterin hatte in ihrer Stellungnahme zuvor daran erinnert, dass sowohl Stadtrat als auch Kreistag Beschlüsse zum Bau der K 76n gefasst hätten, um eine vernünftige verkehrliche Anbindung für die FH zu bekommen. Norbert Kerkhoff für die CDU und Alfred Voges für die SPD sagten ebenfalls, dass sich der Rat „mehrheitlich zur K 76n bekennt“, wie es der Christdemokrat ausdrückte.

Die Burgsteinfurter Landwirte werden am Montag ab 15 Uhr vor der Sitzung des Kreistages am Kreishaus demonstrieren, um ihre Solidarität mit den betroffenen Grundstückseigentümern auszudrücken.