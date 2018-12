Frischer Wind fürs Bildungsbuch

Beispiel Musikschule: Sie hat ihr Angebot nicht nur unter dem Motto „Vierklang“ in die Bereiche „Elementares“, „Instrumente, Singen und Tanzen“, „Musik gemeinsam erleben“ und „Ab auf die Bühne“ eingeteilt, sondern dieses auch an veränderte Kundenwünsche angepasst, wie Fachbereichsleiter Peter Nagy deutlich machte: So gibt es ab 2019 nicht nur eine „Junior Big Band“ (ab 12 Jahren), sondern auch ein klassisches Percussion-Ensemble. Zudem reagiert die Musikschule mit dem Kurs „Musik machen mit dem iPad“ auf den Trend zum elektronischen Musizieren und Produzieren. Wie breit die Einrichtung aufgestellt ist, zeigt indes auch das Lautenkonzert mit angeschlossenem Meisterkurs, das im Mai angesetzt ist, wie Jörg Schlabach anmerkte.

Schlabach stellte zudem das EDV-Angebot vor: Das sieht neben Dauerbrennern mit Fotografiekursen oder Workshops zu Office-Programmen unter anderem auch Kurse zum Thema Finanzwissen („Basiswissen Geld“, „ETF für Einsteiger“) als Neuerungen vor.

Petra Oskamp, Abteilungsleiterin Sprachen und Integrationskurse, wies auf die breite Palette von Sprachangeboten auf verschiedenen Niveaustufen hin. Dazu gehören allgemeinsprachliche Kurse, Prüfungsvorbereitungen auf ein europäisches Sprachenzertifikat oder das fachsprachliche Wochenendseminar „English for Customer Care“.

In den Fachbereichen Gesundheits- und Umweltbildung, Politik, Medien und Kultur präsentiert das Kulturforum 2019 über 200 Kurse und sonstige Veranstaltungen wie die Reihen „Ortstermine“ oder „Autoren-Treff“, wie Abteilungsleiter Dr. Peter Krevert betonte. Auch wird es eine Neuauflage der Steinfurter Geschichtstage zum Thema „Ausbruch des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren“ geben. Die Organisatoren, darunter auch Udo Röllenblech als Kooperationspartner, stecken mitten in den Vorbereitungen. Wer altes Foto- oder Archivmaterial zur Verfügung stellen kann, sollte sich mit der VHS in Verbindung setzen.

Michael Gantke, Abteilungsleiter Veranstaltungsorganisation Musikschule und VHS, wies abschließend auf die achte Sinfonic Rock Night am 15./16. Februar sowie auf die Fortsetzung der neuen Reihe „Ortstermine Borghorst“ in 2019 hin.

Apropos Bildungspaten: Krimiautor Wolf und seine Frau wollen mit ihrer Patenschaft nicht nur ihre Verbundenheit zur Erwachsenenbildung zeigen, sondern werden diese auch mit einem Besuch vor Ort in Steinfurt unterstreichen: Im Mai werden beide im Rahmen des 40-jährigen Bestehens des Kulturforums aus dem neuesten Werk vorlesen beziehungsweise dieses musikalisch begleiten.