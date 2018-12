Was kann die Bürgermeisterin dafür?

Ungewöhnlich: Die Arbeit der Verwaltung im Allgemeinen und die Amtsführung der Bürgermeisterin im Besonderen waren häufig Thema in den Haushaltsreden der Fraktionsspitzen. Fiel die Kritik von der SPD noch moderat aus, die Bürgermeisterin möge doch in ihren Beiträgen für die sozialen Medien häufiger dran denken, dass sie nicht allein beschließe, sondern „wir viel gemeinsam tun“, wurde Christdemokrat Norbert Kerkhoff deutlicher. „Diese gute Nachricht ist sicherlich nicht Ihr Verdienst“, kommentierte er das unerwartete Plus im Etat. Unter der Überschrift „Achtloser Umgang der Bürgermeisterin mit der Politik“ kritisierte der Fraktionsvorsitzende, dass Claudia Bögel-Hoyer bei für den Bürger unangenehme Entscheidungen auf die Politik verweise. „Geht es jedoch um eine gute Nachricht, übernehmen Sie nur allzu gerne die Verantwortung.“ Generell vermisse seine Fraktion Antworten von der Bürgermeisterin: Welche Ziele will Steinfurt erreichen, wie sollen sie umgesetzt werden?

Christian Franke von der GAL wundert sich hingegen, „wie massiv und gewaltig der Spitze der Verwaltung immer wieder Kritik entgegengebracht wird“. Wohlwollen oder Akzeptanz seien offensichtlich nicht möglich. Ulrich Windscheid von der FDP lobt seine Parteikollegin mit deutlichen Worten: Der ausgeglichene Haushalt werde „stets mit dem Namen unserer Bürgermeisterin verbunden sein“.