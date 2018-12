Vier Auszubildende aus dem Kreis Steinfurt haben in Münster die Zertifikate „Europass-Mobilitätsnachweis“ entgegengenommen. Die Nachwuchskräfte hatten mit Unterstützung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen mehrwöchige Praktika im Ausland absolviert. „Wir brauchen junge Menschen, die als Botschafter der beruflichen Bildung in die Welt gehen und so auch den Schulabgängern hier zeigen, welche Chancen Ausbildung bietet“, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Fritz Jaeckel bei der Übergabe. Den Unternehmen, die ihnen das ermöglichen, konnte er nur gratulieren: „Dadurch machen sie sich attraktiv und sichern sich Vorteile im Wettstreit um gute Schulabsolventen.“

Fast 50 Europass-Mobilitätsnachweise überreichte Jaeckel beim IHK-Forum „Aus- und Weiterbildung weltweit“. So sehr er sich über die wachsende Zahl der Unternehmen in der Region freute, die ihren Nachwuchs ins Ausland schicken, so viele ungenutzte Möglichkeiten sah er auch. „Der Auslandsaufenthalt muss selbstverständlicher werden, dafür brauchen wir Unternehmen, die vorangehen und zeigen, dass es geht“, unterstrich der IHK-Chef. Auslandsangebote seien ein wirksames Instrument der Fachkräftesicherung. „Vor allem kleinen und mittleren Unternehmen verleiht das einen Charme, mit dem sie talentierte Nachwuchskräfte gewinnen können.“

Carsten Taudt, Leiter des IHK-Geschäftsbereichs Bildung und Fachkräftesicherung, ergänzte: „Nachwuchskräfte verbessern ihre Sprachkenntnisse, lernen kulturelle Unterschiede kennen und gewinnen Selbstvertrauen.“ Das bestätigte auch Anne Göpel, Talent-Scout bei der shopware AG in Schöppingen: „Die Ausbildungsbetriebe profitieren von der im Ausland gewachsenen Selbstständigkeit, Souveränität und Flexibilität.“

Aus dem Kreis Steinfurt erhielten Europass-Mobilitätszertifikate: Jana Weßels aus Ochtrup, Auszubildende zur Chemielaborantin (aniMedica Herstellungs GmbH in Senden), Praktikum in Spanien, Ramon Dost aus Horstmar, angehender Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung (noventum consulting GmbH, Münster), Arbeitseinsatz in Schweden, Lars Brunsmann aus Nordwalde, Auszubildender zum Industriemechaniker (Schmitz Cargobull AG, Horstmar), Praktikum in Spanien, Jannik Veerkamp aus Hopsten, Auszubildender zum Chemielaboranten (WWU Münster), Arbeitseinsatz in Spanien.