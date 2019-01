Borghorst -

Seit 1952 ist die Firma Eisen und Baustahl Pohlmann in Borghorst angesiedelt, zunächst mit einer Zweigstelle des 1946 gegründeten Betriebs. Etwas später, nämlich 1968, wurde der Firmensitz komplett nach Borghorst gelegt, zunächst an die Kaiser-Wilhelm-Straße, 1977 dann an die Siemensstraße.