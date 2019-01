Finanzspritze für Labore und Forschungsprojekte

Das neue Jahr fängt für die Wissenschaftler am Institut für Optische Technologien (IOT) der Fachhochschule Münster mit einer guten Nachricht an: Für die Modernisierung bestehender Infrastruktur sowie für die Forschung auf dem Gebiet der optischen Technologien erhält die Einrichtung eine Gesamtförderung in Höhe von 3,5 Millionen Euro aus Landes- und EU-Mitteln. Regierungspräsidentin Dorothee Feller übergab die Bescheide am Donnerstag während des Neujahrsempfangs der Behörde in Münster an FH-Rektorin Prof. Dr. Ute von Lojewski.

Wie die Bezirksregierung in einer Pressemeldung mitteilt, soll mit dem Fördergeld aufbauend auf dem in Steinfurt ansässigen Institut neue Forschungsinfrastruktur entstehen, die es „zum primären Ansprechpartner im Feld optischer Technologien in der Region“ machen soll. Es sollen dazu bestehende Räumlichkeiten zu modernen Laboratorien ausgebaut werden. Für diesen Zweck hat die Bezirksregierung 2,05 Millionen Euro bewilligt.

Im Teilprojekt Forschung und Entwicklung soll Vorlaufforschung betrieben werden, um neue Arbeitsfelder auf dem Gebiet der optischen Technologien zu erschließen und Projekte mit regionalen Partnern umzusetzen. Es werden vier Forschungsbereiche in den Blick genommen: Poröse Formkörper und Schichten aus optischen Materialien, Frequenzselektive Photochemie mit LED-Reaktoren, Hybridmaterialien für photodynamische Keimabtötung und Desinfektion sowie Adaptive Optik für Hochleistungslaser. Für diesen Bereich erhält die FH weitere 1,45 Millionen Euro aus dem Fördertopf. Insgesamt sind laut Mitteilung der Bezirksregierung rund 4,1 Millionen Euro für beide Projekte veranschlagt.