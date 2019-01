„Klare Kante“ gegen Rassisten

Die Schule am Bagno trägt den Titel, ebenso die Realschule am Buchenberg – und nun auch das Arnoldinum: Nach der gestrigen Übergabe des Labels darf sich das Burgsteinfurter Gymnasium inklusive des Lernzentrums in Horstmar „ Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ nennen. „Wenn man gegen Rassismus und Diskriminierung von Minderheiten angehen will, dann darf man nicht nur auf andere hoffen, sondern muss auch selbst etwas tun – und das tut ihr“, beglückwünschte Wolfgang Brust die über 850 Schülerinnen und Schüler, die zusammen mit Lehrern und vielen Eltern in die große Aula zur Übergabe der Benennungsurkunde gekommen waren.

Der Mitarbeiter von der Bundeskoordinierung des Courage-Netzwerkes in Berlin betonte, dass dieses vor allem in jüngster Zeit stetig angewachsen sei. Das Arnoldinum sei bundesweit die 2936. Schule, die „klare Kante“ gegen Rassismus zeige. Mit nur fünf Schulen sei das Netzwerk 1995 gestartet. Brust verwies zugleich auf Kathrin Lehmer. Die Mitarbeiterin des Kommunalen Integrationszentrums des Kreises Steinfurt steht dem Arnoldinum als Ansprechpartnerin rund um das Courage-Thema zur Verfügung.

Der unterstützende kurze Draht zu ihr ist wichtig, denn jede Schule, die sich am bundesweiten Projekt beteiligt, verpflichtet sich, Aktivitäten gegen Diskriminierung und Rassismus zu entwickeln – und Probleme so in offener Auseinandersetzung zu überwinden.

Dass die Schule dieser Verpflichtung nachkommt, zeigt, dass für den kommenden Arnolditag und den ihm vorgeschalteten Projekttagen bereits Aktionen geplant sind, die unter dem Titel „Vielfalt ist mehr wert“ stehen, wie SV-Sprecherin Clara Ewering betonte. „Und für die Zeit danach haben wir auch schon viele Ideen“, ergänzte Tobias Stoffels, der ebenfalls in der Schülervertretung aktiv ist. „Es besteht großes Interesse, die Schule beim Thema Courage weiterzuentwickeln und ein Wir-Gefühl zu erzeugen“, betonten die Schülervertreter unisono.

„Glückwunsch zum Label. Nehmt die damit verbundene Verantwortung für Euch und Eure Schule wahr“, rief Robert Wenking den Schülern und Lehrern zu. Der Horstmarer Bürgermeister tat dies auch in Vertretung für die Steinfurter Kollegin n Claudia Bögel-Hoyer und den Paten Christian Fürst zu Bentheim und Steinfurt, die beide krankheitsbedingt passen mussten.

Schulleiter Jochen Horne­mann zollte den Mitgliedern der SV für die gezeigte Eigeninitiative beim Anstoß des Courage-Projekts großes Lob. Die gesamte Schulgemeinde – vom Leiter bis zum Hausmeister – stehe dahinter. Er verbinde die Übergabe der Benennungsurkunde mit der begründeten Hoffnung, dass sich die Schule des Labels auch würdig erweist.

Als sichtbares Zeichen für den fortan offensiveren Umgang mit den Themen Rassismus und Diskriminierung hinterlegten sodann Vertreter der SV, des Lehrerrats und der Schulleitung farbige Fingerabdrücke auf einer dafür vorbereiteten Weltkarte. Für die musikalische Begleitung der Feierstunde sorgte in souveräner Weise das Schülerblasorchester unter dem Dirigat von Julius Thieroff.