Steinfurt -

Maria Lindemann findet den Kulturrucksack „eine ganz tolle Einrichtung“, denn: „Kinder können da mit Spiel und Spaß etwa umsetzen“, sagte die Erste Beigeordnete am Dienstag bei der Eröffnung einer Ausstellung in der VR-Bank an der Münsterstraße, in der eine ganze Reihe der Ergebnisse der letztjährigen Kulturrucksack-Wochen zu sehen sind.