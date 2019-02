Alles kommt auf den Prüfstand

Nach einer Durchsicht und Kategorisierung der insgesamt 120 auf den verschiedensten Kanälen bei den Touristik- und Marketingexpertinnen im Alten Rathaus eingegangenen Kärtchen – diese konnten bis zum Jahresende 2018 abgegeben werden – , stellten Geschäftsführerin Marion Niebel und ihre Mitarbeiterin Gerda Schmerling jetzt die Ergebnisse vor. „Um es vorweg zu sagen: Wir sind positiv überrascht über die gute Resonanz auf unsere Aktion“, freute sich Marion Niebel über die zahlreichen Eingaben. Dies führte sie auch zu einem guten Teil auf das Engagement der Parteien zurück, die zum Beispiel auf den Wochenmärkten für eine Teilnahme bei den Bürgern geworben hatten.

Es seien durch die Bank sinnvolle und vielfach auch umsetzbare Wünsche geäußert worden, so Niebel weiter. Mitunter habe es jedoch auch kontroverse Anregungen, zum Beispiel zum Thema K 76n, oder solche Wünsche gegeben, die nicht umzusetzen seien. Vieles sei auch nicht neu gewesen. Gleichwohl seien die Anregungen auch deshalb wichtig, weil sie Politik und Verwaltung Bürgerwillen vorhielten und daran erinnerten, in bestimmten Punkten den Hebel erneut anzulegen.

Die meisten Eingaben gingen in den Kategorien Verkehr und Innenstadt ein. Beispiel hellere Beleuchtung von Straßen und öffentlichen Plätzen. FDP-Vertreterin Kira Jörg sprach mit dem Bahnhof Borghorst oder dem Baumgarten in Burgsteinfurt ganz konkrete Beispiele an. Für ein Mehr an Sicherheit müsse die Stadt überlegen, auch mal mehr Geld in die Hand zu übernehmen, so Jörg.

Eva Jürriens stieß für die GAL ins gleiche Horn, mahnte indes aber auch eine inhaltliche Auseinandersetzung der Ortspolitik mit dem Thema K76n an. „Die bewegt die Gemüter offensichtlich ganz massiv.“

Michael Hardebusch ( SPD ) wies darauf hin, dass in diesem speziellen Fall zuvorderst der Kreis Steinfurt die Fäden in der Hand halte. Zum Thema „bessere Straßenbeleuchtung“ erinnerte er an vielerlei Vorstöße seiner Partei. Vielleicht helfe eine konzertierte Aktion der Kommunalpolitik insgesamt weiter. Zur mehrfach eingegangenen Anregung, man möge Poller in den Innenstädten für eine verbesserte Durchlässigkeit entfernen, hatte der SPD-Vertreter eine klare Meinung: „Ein Abbau auf Kosten der Verkehrssicherheit und nur um der Bequemlichkeit willen ist für uns nicht akzeptabel.“

Günter Marquard (CDU) betonte die Notwendigkeit, sämtliche Anregungen auf ihre Umsetzbarkeit zu prüfen. Vieles sei wünschenswert, aber nicht alles machbar. Ins gleiche Horn stieß Karin Grave von der Stadtverwaltung.