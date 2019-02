Kauf ist keine Option

„List kann‘s“, ist die Bürgermeisterin überzeugt. Die Nordhorner Unternehmensgruppe sei ein guter Entwickler, der auf Qualität setze. Die Verwaltungschefin hofft, dass bei einem von ihr anberaumten Termin mit allen Beteiligten der Gordische Knoten durchschlagen wird. Eine Schwierigkeit bei der Realisierung des Projektes sei, dass eine Vielzahl von Interessen unter einen Hut gebracht werden müssten. Als Beispiel nannte Claudia Bögel-Hoyer das UKM-Marienhospital. Es müsse sich artikulieren, welche Reha-Einrichtung zum Haus passe und damit auf dem Websaal-Gelände realisiert werden solle. Die Bürgermeisterin wörtlich: „Auf dem Areal wollen sich viele verwirklichen.“ Nicht zuletzt die Fledermäuse. Aber auch die Altlastenfrage sei nicht abschließend geklärt.

Für die Borghorster Innenstadt appellierte Bögel-Hoyer an die Politik, doch „größer und verrückter“ zu denken. Sie fragte: „Warum zum Beispiel keine Kindertagesstätte in der Fußgängerzone?“ Aber auch die Bebauung des Roten Platzes, um eine Anbindung an das BWS-Zentrum zu erhalten, sei denkbar. Technischer Beigeordneter Hans Schröder habe eine Studie in Arbeit, was in der Borghorster Innenstadt machbar sei. Die Bürgermeisterin sieht die teilweise schon vollzogenen Besitzerwechsel für die Innenstadt-Immobilien, Beispiel das ehemalige Kaufhaus Bierbaum, als Chance für eine nachhaltige Belebung an. Weiter gehe es aber auch in Burgsteinfurt. Für die Tabakfabrik Rotmann liege der Bauantrag vor, für das Gartencenter Vähning seien Gespräche anberaumt.