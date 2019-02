„Einmalig in ganz Deutschland“

Steinfurt -

Dr. Peter Krevert stellt sein Licht nicht unter den Scheffel. „So eine Ausstellung hat es in Deutschland bislang noch nicht gegeben“, sagt der leidenschaftliche Sammler von Autogrammen und zeigt auf 32 Rahmen, in denen sich anhand der Unterschriften – und Bilder – von Prominenten aus Politik, Sport, Kultur und Wirtschaft die wechselvolle Geschichte der 70 Jahre jungen Bundesrepublik Deutschland nachverfolgen lassen. Zu sehen ist der bunte Bilderbogen im Rathaus, wo er am Dienstagabend von Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer eröffnet wurde.