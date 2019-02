Spielend zur Weltherrschaft

Die Moderatoren Vera Alfert, Sprecherin des Gremiums Kinderkarneval, Cliff Odum und Olaf Heinrich präsentierten eine Super-Show. Bevor die neuen Majestäten mit ihrem Elferrat die Bühne betraten, verabschiedete Cliff erst einmal das scheidende Prinzenpaar Chris I. Schwarthoff und Lea I. Gildon mit Zerri Fabian . Ob es ihnen leid täte abzudanken? Chris formulierte es diplomatisch: „Es hat uns sehr viel Spaß gemacht und wenn unsere Nachfolger genau so viel Spaß haben wie wir, dann ist es nicht so schlimm, dass unsere Zeit vorbei ist.“

Der stellvertretende Bürgermeister Hans Günter Hahn musste dem Ex-Prinzen die Insignien seiner Macht, Zepter und Stadtschlüssel, abnehmen, um sie an Felian I. weiter zu reichen. Mit einem dreifach kräftigen „Steinfurt Helau“ und „Kinderkarneval Helau“ führte ihn Hahn in sein Amt ein. Auch das Steinfurter Erwachsenen-Dreigestirn mit Prinz Frank I., Prinzessin Anja II. und Zeremonienmeister André Janning ließ es sich nicht nehmen, den karnevalistischen „Amtskollegen“ seine Aufwartung zu machen. Prinz Frank I. wünschte ihnen eine „ganz tolle Zeit“. Auch Gabi auf der Bühne und Heribert Schwarthoff an der Kamera waren wieder voll im Einsatz. Sohn Frank sorgte für die Beschallung und damit für den „guten Ton“.

Einer der Höhepunkte war die Prinzenrede, die Felian I. und Lea II. abwechselnd verlasen. Was dürfen die Steinfurter von ihrem jungen Majestätenpaar erwarten? Felian I. griff den Vorfall in der Steinstraße auf, bei dem ein Betrunkener mit seinem Auto mehrere Geschäfte rammte. So etwas gefällt dem Prinzen natürlich gar nicht, nun hat er einen kühnen Plan: „Ich werde die Straße so verändern lassen, dass Betrunkene ihr Auto in das Haus der Finanzen lenken – ihr werdet es mir danken, deshalb nichts Böses von mir denken. Das Finanzamt kann ruhig total beschädigt werden oder brennen zu Asche – wir alle haben dann mehr Geld in der Tasche.“

Auch das Super-Rahmenprogramm zauberte Lachen in die Gesichter. Tanzdarbietungen gab’s von der Tanzgarde Wettringen, der Bauchtanzgruppe Steinfurt, „Mini Mädels“ und „Teens“, den „Mini Minis“ der Tanzgarde Wilmsberg. Olaf Heinrich sang mit Enkelin Amy ein hinreißendes Duett. Als Jubelprinzenpaar wurden Sandra Althoff und Tobias Rawert geehrt. Sie saßen vor 25 Jahren auf dem Kinderkarnevals-Thron.