Neues vom Campingplatz

Die Grundsatzfrage Campingplatz ja oder nein, die ist seinerzeit mit dem Aufstellen eines Bebauungsplanes schon eindeutig beantwortet worden. Das Areal wird auch in der Landesplanung als Ferieneinrichtung geführt. Heute Abend geht es darum, wie groß die Mobilheime, die gar nicht so mobil sind, wie es der Name vermuten lässt, werden dürfen. Im Bebauungsplan ist eine Maximalgröße von 40 Quadratmetern plus zehn Quadratmeter Terrasse oder Vorzelt vorgeschrieben. Der neue Investor möchte die Wohnfläche um zehn Quadratmeter vergrößern.

Nach Ansicht der Verwaltung spricht nichts gegen dieses Vorhaben. Ihr erscheint das Gesamtvorhaben schlüssig, wie es in der Vorlage, die am Donnerstag auch noch vom Rat beraten wird, abschließend heißt. Die Grundzüge der Planung würden nicht berührt.

Für die Mobilheim-Siedlung soll nach den derzeitigen Planungen eine Genossenschaft gegründet werden. Die Häuschen sollen auf Schraubfundamenten aufgesetzt werden und qualitativ hochwertig ausgebaut und ausgestattet werden. So soll zum Beispiel jede Anlage eine kleine Sauna erhalten, die Stromversorgung soll über Solardächer erfolgen. Die Vergrößerung der Wohnfläche um zehn Quadratmeter geht auf die Camping- und Wochenendplatzverordnung des Landes zurück. Bei der Verabschiedung des Bebauungsplanes waren 40 Quadratmeter Standard, inzwischen sind es 50 Quadratmeter. Nach der angepassten Verordnung sollten die Häuser auch ein wenig höher werden.

Der Campingplatz am Hof Köninck ist schon seit vielen Jahren im Gespräch. Die ersten Pläne dazu wurden im Jahr 2007 gemacht. Sieben Jahre hat es dann gedauert, bis der Rat den notwendigen Bebauungsplan aufgestellt hat. Bis es so weit war, gab es in den politischen Gremien heftige Diskussionen. Die Bedenken gegen so eine Freizeitanlage reichten von eingeschränkten Entwicklungsmöglichkeiten für die Landwirtschaft über die Vertreibung seltener Vogelarten bis hin zu einer unzureichenden verkehrlichen Anbindung. Die Befürworter sahen an erster Stelle eine Stärkung der touristischen Qualitäten der Stadt.

Die Bezirksregierung, die mit der Genehmigung des geänderten Flächennutzungsplans an der Entscheidung beteiligt war, hatte damals betont, dass ein Campingplatz in Steinfurt nur am Veltruper See möglich sei.

Seitdem hat es einige Anläufe gegeben, das Vorhaben auch tatsächlich in die Tat umzusetzen – siehe obigen Plan, der einer von vielen ist. Die Realisierung gestaltete sich bislang aber relativ schwierig. Das liegt nach Darstellung der Stadtverwaltung in erster Linie an der Erschließung des Geländes, die sehr aufwendig sei. So sei zunächst der Anschluss an das öffentliche Kanalnetz herzustellen, was Auflage der Aufsichtsbehörde für ein Genehmigungsverfahren ist. Dazu müssen Rohre über eine Entfernung von 700 Metern bis zur Stormstraße gelegt werden. Die schwierige und damit kostspielige Erschließung ist mit ein Grund dafür, warum der Campingplatz in mehreren Abschnitten gebaut werden soll. Da die zuvor beschriebenen Mobilheime offensichtlich finanziell am lukrativsten sind, sollen sie als erstes umgesetzt werden.

In der entscheidenden Abstimmung im Planungsausschuss für Flächennutzungsplanänderung und Aufstellung des Bebauungsplans hatten am 3. Juli 2012 die FWS, die GAL und die FDP ihre Zustimmung verweigert. FWS-Sprecher Reinhard Froning hatte damals Vertagung beantragt.