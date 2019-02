Rheine/STeinfurt -

Ein gewerbsmäßiger Einbruchdiebstahl in ein Unternehmen in Borghorst führte einen 28-jährigen Mann aus Borghorst am Freitag auf die Anklagebank am Amtsgericht Rheine. Laut Anklage soll er in der Nacht auf den 23. November 2016 in die Firma eingebrochen sein und mehrere Rechner und Drucker gestohlen sowie Spinde durchsucht haben.