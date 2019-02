Bürgerbus ist pünktlicher als die Bahn

Josef Greive , der im weiteren Verlauf der Sitzung zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt wurde, hat anhand des im Bus installierten Systems FKS (Fahrassistent, Kasse, Statistik) ermitteln können: „Der Bürgerbus Steinfurt ist pünktlicher als die Bahn.“

Nach dem Gedenken an den im vergangenen Jahr verstorbenen Erich Wegjahn legte Vorsitzender Brust einen umfangreichen Jahresbericht vor, der mit etlichen Bildern eines PowerPoint-Vortrags unterlegt war. Der Verein zählte zum Jahresende 2018 insgesamt 111 Mitglieder, darunter 23 Frauen und 88 Männer, davon 45 ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer. Der besondere Dank des Vorsitzenden galt den Sponsoren und Förderern des Bürgerbusvereins, die mit dazu beitrugen, dass etliche schöne gesellige Veranstaltungen durchgeführt werden konnten. Mit einer Ehrenurkunde und einer Nadel wurden schließlich zwei Männer der ersten Stunde, Heinrich Damer und Artur Scheuer, vom Vorsitzenden aus ihrem ehrenamtlichen Dienst als Fahrer verabschiedet.

Fahrdienstleiter Wilhelm Klaassen hatte weitere interessante Zahlen parat: Der beste Fahrmonat war der Oktober mit 1071 Fahrgästen.

Ausgezahlt hat sich auch die Einführung des Montags als Fahrtag, denn an ihm wurden im vergangenen Jahr 1556 Fahrgäste befördert, so dass am Jahresende ein Plus von 2279 Passagieren heraussprang, was einer Steigerung von 24,8 Prozent gegenüber 2017 entspricht.

Nachdem der stellvertretende Kassenwart Erich Hülsey über eine gesunde Kassenlage berichtet hatte, beantragte Fredo van der Helm als Kassenprüfer die Entlastung von Schatzmeister und Vorstand, die einstimmig erfolgte. Wilhelm Kammer wurde zum neuen Kassenprüfer gewählt.

Bei den satzungsgemäßen Vorstandsneuwahlen verzichtete die bisherige stellvertretende Vorsitzende Margarete Zellerhoff auf eine erneute Kandidatur. Ferdinand Brust dankte ihr für die hervorragende Mitarbeit in den vergangen fünf Jahren mit einem Blumenstrauß und einem Präsent.

Die Versammlung folgte dann dem Vorschlag, Josef Greive als Nachfolger zu wählen. Ebenso einstimmig erfolgte die Wiederwahl von Geschäftsführer Manfred Entrup, Fahrdienstleiter Wilhelm Klaassen und Justiziar Rolf Diekmann.