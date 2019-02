Planungsausschussvorsitzender Hans Günter Hahn sagte bei der Sitzung am Dienstagabend: „Wir sollten das Gelände kaufen und eine eigene Planung drauflegen.“ Er betonte zwar, dass das seine persönliche Meinung sei. In der CDU-Fraktion – und auch darüber hinaus – steht er mit dieser Einschätzung aber nicht alleine da.

Heute Abend wird der Rat aller Voraussicht nach für das 25 000-Quadratmeter-Areal eine Veränderungssperre verhängen. Damit darf dort erst einmal nichts gebaut werden, was nicht ausdrücklich von der Stadt befürwortet wird. Der potenzielle Investor, die List-Gruppe aus Nordhorn, hat gerade die erste Frist für den Kauf verstreichen lassen und jetzt noch einmal drei Monate Zeit, sich zu überlegen, ob sie das Weberquartier entwickeln will oder nicht. Das Vorkaufsrecht läuft am 30. April ab (diese Zeitung berichtete ausführlich).

Bei den Beratungen im Planungsausschuss über die Veränderungssperre stellte CDU-Fraktionschef Norbert Kerkhoff Fragen an die Verwaltung: „Warum gerade jetzt die Veränderungssperre? Verschreckt das nicht den Investor? Stören wir damit nicht den Prozess?“ Antworten dazu gab es vom Technischen Beigeordneten Hans Schröder nicht – zumindest nicht im öffentlichen Teil der Sitzung. Alfred Voges von den Sozialdemokraten bemerkte, dass der Investor jetzt noch zehn Wochen Zeit habe, sich für oder gegen den Kauf zu entscheiden. Mit dem Verhängen der Veränderungssperre bekomme die List-Gruppe ein deutliches Zeichen. Auch Voges fragte: „Was können wir tun, um das Verfahren jetzt noch nach vorne zu bringen?“

Die Entscheidung im Planungsausschuss pro Veränderungssperre fiel übrigens einstimmig. „Schließlich gilt es, ungewollte Entwicklungen zu verhindern“, hieß es aus dem Gremium zur Begründung. Dieses Instrument gilt erst einmal für zwei Jahre und kann dann zweimal für jeweils ein Jahr von den politischen Gremien verlängert werden.