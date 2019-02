Konzept gegen schwarze Löcher im Straßenraum

Stenfurt -

In Steinfurt gehen die Lichter aus. Unterbelichtet. Nicht die hellste. Trübe Funzel(n). Wortspiele zum Thema Straßenlaternen gibt es reichlich. Beispiele für den Beleuchtungs-Notstand in der Stadt ebenfalls. CDU-Ratsherr Rolf Diekmann zählte unlängst neun defekte Lampen in der guten Stube von Burgsteinfurt. Am Abend vor der Bauausschusssitzung am Mittwoch waren es immerhin noch sieben. Und der für die Lichttechnik zuständige Fachdienstleiter Wolfgang Spille hatte erlebt, dass bei seinem Gang durch die City drei Birnen auf dem Hinweg dunkel waren, sie es sich auf seinem Weg zurück aber anders überlegt hatten und den Rathausmitarbeiter mit aller Kraft anstrahlten.