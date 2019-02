Burgsteinfurt -

Die Vorstädter Schützen aus Burgsteinfurt gehen in die Knutschoffensive: Wer fleißig küsst und sich dafür Küsschen in eine Karte stempeln lässt, kann am Ende des Jahres an der Verlosung für eine siebentägige Kreuzfahrt für bis zu vier Personen mit der AIDA-Perla teilnehmen.