Nicht zu verstehen

Tatsächlich haben die Häuschen die Parlamentarier gar nicht interessiert. Ihnen geht es um das Konzept, das dahintersteht. Und das sie selbst vor fünf Jahren mit der Verabschiedung des Bebauungsplanes für gut befunden haben. Warum also plötzlich die Bedenken, der Investor habe sich mit der Mobilheimsiedlung die einzige Rosine aus der Campingplatzanlage herausgepickt mit der Folge, dass Stellplätze für Wohnmobile und Hauszelte wohl nie kommen werden? Wenn diese Bedenken berechtigt sind: Warum lässt man den Landwirt dann so lange nach einem Geldgeber suchen und Pläne erstellen, um ihm danach kalt lächelnd eine Abfuhr zu erteilen? Schlussendlich nicht zu vergessen: Die Politik war es, die in grauer Vorzeit lautstark nach einem Campingplatz rief, um noch mehr Touristen in die Stadt zu locken. Und bei der Suche nach einem geeigneten Standort war am Ende nur der Veltruper See übrig geblieben. Konsequent wäre es jetzt, den B-Plan von Grund auf noch mal anzupacken. Verstehen muss man das aber nicht.