SPD lässt Katze aus dem Sack

„Wir wollten damit frühzeitig an die Öffentlichkeit. In den verschiedenen Gremien waren wir uns von Beginn an einig, dass wir diesmal einen eigenen Kandidaten benennen wollen. Wir haben viele Gespräche geführt und den Kreis der möglichen Kandidaten immer enger gezogen. Am Ende lief es auf mich hinaus“, erklärt Frank Müller , der ab 2007 der Vorsitzende des damaligen SPD-Ortsvereins Burgsteinfurt und seit der Fusion mit dem Borghorster Ortsverein 2011 auch der Gesamtvorsitzende ist.

„2015 ist Claudia Bögel-Hoyer nur Bürgermeisterin geworden, weil Andreas Hoge die Wahl verloren hat“, konstatiert Müller. Deshalb hätten sich die Steinfurter Sozialdemokraten dazu entschlossen, diesmal einen eigenen Kandidaten zu benennen, der aus der Kreisstadt kommt und sich seit jeher für die Bürger einsetze. „Ich möchte sagen, dass ich deine Kandidatur sehr begrüße. Und aus meiner Sicht kannst du das“, sichert Hans-Peter Müller als einer der rund 30 anwesenden Steinfurter SPD-Ortsvereinsmitglieder Müller seine Unterstützung zu. „Ich habe zwar keinen Titel. Aber durch meine Gremienarbeit in der Fachhochschule habe ich viel Kontakt mit den Verantwortlichen aus dem Kultusministerium. Ich habe kein Problem damit, hohe Tiere anzusprechen“, betont der Bewerber. „Das ist völlig egal, ob du einen Titel hast oder nicht. Du hast die nötige Kompetenz“, meint SPD-Ortsvereinsmitglied Christine Meiers. Das bestätigt auch Ehegatte Klaus Meiers: „Ein Titel kann einem auch schnell wieder abgenommen werden.“ Der stellvertretende Bürgermeister glaubt an die Wahl-Chance und ergänzt: „Wir sind die einzige Partei in Steinfurt, die ständig in der Öffentlichkeit präsent ist.“

Frank Müller ist 49 Jahre alt, ledig und ist Leiter der Zentralen Einrichtung des Fachbereichs Elektrotechnik und Informatik an der FH Münster und dem Steinfurter Campus. In seiner Freizeit fährt der stellvertretende Vorsitzende des Ver.di-Ortsvereins gerne mit dem Fahrrad. „Wenn ich zu viel Stress habe und runter kommen will, wasche ich mein Auto. Dabei kommen mir immer die besten Gedanken“, beschreibt Frank Müller, wie er neue Kraft für kommende Aufgaben schöpft.

Im Sommer soll es eine weitere Versammlung geben, in der Müller offiziell als Kandidat gewählt werden soll. Vorher aber findet am 18. Mai (Samstag) die „Sternfahrt nach Steinfurt“ mit einem Frühstück mit SPD-Europakandidatin Sarah Weiser auf dem historischen Markt in Burgsteinfurt statt.