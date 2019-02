Jecke Spielefans erobern Altstadt

„Die Idee kam in diesem Jahr vom Elferrat und speziell von Elternseite“, sagt Vera Alfert . Die 29-Jährige hat den Zug zum zweiten Mal nach dem Jubiläum 2018 als Vorsitzende des „Komitees Steinfurter Kinderkarneval“ organisiert und verspricht den kleinen und großen Jecken wiederum einen ebenso bunten wie unterhaltsamen Karnevalsnachmittag.

Der Umzug ist mit 26 Zugnummern nicht nur größer als im Vorjahr, sondern hat auch eine neue Wegstrecke. „Wir wollen das Geschehen noch mehr in den engeren Kreis der Altstadt verlagern, dort, wo das Drumherum und die Stimmung einfach am schönsten sind“, sagt die Komitee-Vorsitzende, die auch die Proklamation des neuen Dreigestirns Felian I., Lea II. sowie Zerri Kilian im Ludwigshaus mit begleitete. Und so wird sich der närrische Lindwurm am Rosenmontag ab 11.11 Uhr vom Aufstellungsbereich Burgstraße und Markt aus nicht mehr in Richtung Wasserstraße/Drepsenhoek/Wippert bewegen, sondern gleich in die Steinstraße abbiegen. In der ersten Runde geht es über den Wilhelmsplatz und danach an der Hohen Schule vorbei über die Kirchstraße wieder zurück auf den Markt. Beim zweiten Durchgang nimmt der Zug die Leerer Straße unter die Räder beziehungsweise Füße, um dann wieder über die Steinstraße den Markt zu erreichen.

Dort ist vor dem ehemaligen Schuhhaus Franke der Komiteewagen aufgestellt, von wo aus Cliff Odum mit Unterstützung weiterer Komiteemitglieder moderieren wird. Als städtischer Ehrengast wird in diesem Jahr Bürgermeister-Stellvertreter Hans Günter Hahn erwartet und natürlich wird auch das „große“ Dreigestirn, Prinz Frank I., Prinzessin Angela II. und Zerri André zugegen sein, um mit den Burgsteinfurter Narren zu feiern.

Vera Alfert ist froh, dass die Beteiligung von Wagenbauern, Fußgruppen, Tanzgarden und Kapellen auch in diesem Jahr wieder gut ist. Dies sei nicht selbstverständlich. Der Aufwand, auch bedingt durch die ordnungsbehördlichen Auflagen, sei zuletzt merklich gestiegen. Als kleine Motivationsspritze und als finanzielle Unterstützung zum Beispiel für die Beschaffung des Wurfmaterials gibt es ein kleines Startgeld für jeden Teilnehmer.

Apropos Teilnehmer: Erstmals dabei sind in diesem Jahr eine Fußgruppe der Camphill-Dorfgemeinschaft sowie das Radgeschäft Schnieder mit einem eigenen Motivwagen. Für ein wenig internationales Flair sorgen die Karnevalsfreunde der Gesellschaft „Hola“ aus dem holländischen Haaksbergen, die gleich mit zwei Wagen und einer Fußgruppe für Stimmung sorgen wollen.

Nach dem Umzug wird ein buntes Programm mit Musik und Tanz im Zelt geboten. Für das leibliche Wohl ist in Form von Spezialitäten der Konditorei Probst und diversen Getränken bestens gesorgt.