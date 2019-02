„Ich hatte mir das einfacher und mit nicht so viel Zeitaufwand vorgestellt“, sagt Thier wenige Tage vor dem Start des närrischen Großereignisses. „Das ist wesentlich mehr Arbeit als man denkt. Zum Glück hatte ich in Siggi Frieler einen guten Unterstützer.“ Ein Riesenproblem seien zum Beispiel die oft späten Anmeldungen der Teilnehmer, die dann noch irgendwie in den Zug eingebaut werden müssen.

Mittlerweile steht aber alles, pünktlich um 14.33 Uhr sollte sich der Lindwurm am Sonntag auf seinen Weg durch die Borghorster Innenstadt machen können. Der übrigens genau wie in den Vorjahren verläuft: Die Baustelle vorm Bahnhof ist so weit fortgeschritten, dass sich die Wagen vor dem Start parallel zu den Bahngleisen zwischen Bahnhofsgebäude und Altemarktstraße sammeln können. Auch die Absperrungen vor dem Haus Münsterstraße 54 werden für den Umzug so weit an den Straßenrand verlegt, dass Wagen und Schaulustige sie ungehindert passieren können.

Das seit 2015 am Karnevalssonntag geltende Glasverbot im Innenstadtbereich hat sich bewährt und gilt auch diesmal wieder. Laut Stadtverwaltung hätten sich die vorher üblichen Glas- und Scherbenhaufen, die ein großes Verletzungsrisiko darstellten, seitdem erheblich verringert.

Für den kommenden Sonntag wurde das Glasverbot räumlich und zeitlich erweitert: Von 13 bis 18 Uhr dürfen zwischen dem Kreisverkehr am BWS-Zentrum und dem Rathaus sowie im Bereich des Neuen Markts keine Behältnisse aus Glas mitgeführt werden. Wegen der anschließenden Party im Festzelt, das gegenüber dem Vorjahr noch einmal um 100 Quadratmeter vergrößert wird, gilt das Verbot auf dem Neuen Markt und den angrenzenden Teilen des Kroosgangs sogar bis 24 Uhr.

Insgesamt 48 Wagen und Fußgruppen sind es am kommenden Sonntag, die sich von den Tausenden Narren am Straßenrand feiern lassen wollen. Neben den festen Größen wie Schützengesellschaften, Prinzen- und Elferratswagen nimmt erstmals auch der Familienunterstützende Dienst der Caritas teil.