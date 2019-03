Spaghetti an der Wäscheleine

Für sich, für seine Anja und für Zerri André. Weil er vielleicht wusste, dass es mittags bei Pfarrer Markus Dördelmann zur Magen-Regeneration eine warme Gulaschsuppe und Herrencreme mit reichlich Rum gab? So oder so. Der Marsch durch die zehn Borghorster Kindergärten im 20-Minuten-Rhythmus war wie jedes Jahr eines der großen Highlights für das Dreigestirn. . .

Vom Pippi-Langstrumpf-Land in den Weltraum, von dort zu den Piraten in die Karibik, weiter ins Land der Feen und Könige, zurück zu den Freibeutern, um dann über die Tische-und-Stühle-Berge und durch die engen Fensterschluchten 27 Jahre zurück in die Vergangenheit zu reisen, als der kleine Frank noch in den Kindergarten St. Josef ging. Was er dort so alles ausgeheckt hatte? Seine damalige Erzieherin Anne Krautwurst war zwar höchstselbst erschienen, hielt sich mit pikanten Details aber vornehm zurück. Es soll damals mal was mit angemalten Stühlen gewesen sein, bei denen der Frank die Finger im Spiel gehabt haben soll. Aber nichts Genaues weiß man nicht. . .

Bei so einer Termin-Hatz kann auch ein Stadtprinz schon mal die Orientierung verlieren. Wie im Awo-Kindergarten an der Schützenstraße. Da musste das närrische Oberhaupt passen bei der Frage: „Na, wo seid Ihr denn schon überall gewesen?“ Die Prinzen-ehrliche Antwort: „Ich kann es Dir nicht genau sagen. Das fließt hier so an einem vorbei.“

Das Stichwort fliegen ist eine gute Überleitung zur Rappelkiste des DRK. Dort wartete eines der vielen originellen Spiele auf das Dreigestirn. Anja machte gegen ihren Angetrauten Jagd auf Schwarze Löcher im Orbit. Und das mit seifenblasengesteuerten Raumschiffen. Sehr cool.

Das Dreigestirn bedankte sich für den einzigartigen Morgen mit 800 Tafeln Schokolade. Für jedes Kindergartenkind eine. Obendrauf gab es ein paar Orden für die Erzieherinnen und Erzieher – und die Bitte, dass doch alle zum Rosensonntagsumzug kommen sollen.