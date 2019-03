Borghorst -

Auf der Bundesstraße 54 zwischen den Anschlussstellen in Borghorst und Nordwalde hat sich am Dienstagmorgen ein Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Erkenntnissen war eine Frau mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Schwer verletzt wurde sie nach einer aufwendigeren Rettung in ein Krankenhaus gebracht.