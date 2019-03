Bis dahin hatte der Borghorster eine ganz normale Kirchenkarriere hinter sich: Taufe, Kommunion, Messdiener geworden – „wie man das in Wilmsberg eben so macht“. Im Lauf der Jahre wurde die Bindung an die Kirche im selben Maß weniger, wie der Zeitaufwand für Job und Familie stieg. Und irgendwann fiel die Entscheidung: „Glauben kann man ja auch kostenfrei.“

2014 ging Schewe in Rente, und entdeckte ohne den beruflichen Stress plötzlich eine innere Leere. „Ich war irgendwie rast- und ruhelos.“ Dass er ausgerechnet in der katholischen Kirche , die er Jahrzehnte vorher verlassen hatte, ein Gegenmittel finden würde, kam eher zufällig. „Meine Tochter wohnt nicht weit von Pfarrer Karl Holthaus entfernt“, erzählt Schewe von einer Begegnung, die er im Nachhinein als eine Art göttliche Fügung sieht: „Man sagt ja, Gott bringe Menschen zusammen – in diesem Fall war das auf jeden Fall so.“ Vor gut zwei Jahren traf er den emeritierten Pfarrer zufällig beim Spazieren gehen und kam mit ihm ins Gespräch. Anfangs über ganz alltägliche Dinge, später auch über theologische Fragen. Trotzdem habe der Wiedereintritt in die Amtskirche lange Zeit gar nicht auf dem Plan gestanden.

Irgendwann begann Schewe aber doch, die Dienstagabend-Gottesdienste im Don-Bosco-Heim zu besuchen, in denen Pfarrer Holthaus predigte. „Er hat mich wieder aktiv eingespannt“, nennt Schewe es. Außerdem habe er mit der Zeit auch die guten Seiten der Kirche wiederentdeckt. „Nächstenliebe bedeutet heute für viele, sich selbst der nächste zu sein. Die Kirche sorgt sich um Menschen, etwa in Kindergärten, Altenheimen oder bei Hilfsaktionen.“ In den Gebetskreisen, an denen er mittlerweile regelmäßig teilnimmt, treffe er auf Menschen, die anderen helfen – ohne es immer gleich an die große Glocke zu hängen. „Das sind für mich die stillen Helden des Alltags.“

Und so versuche er auch selbst zu leben. „Ich möchte kein ‚Sonntagschrist‘ sein, der nur zum Gottesdienst geht, sondern ich versuche auch von montags bis samstags christlich zu leben.“ Inzwischen auch nicht mehr kostenfrei: Im Mai vergangenen Jahres ließ er sich wieder in die katholische Kirche aufnehmen. Seinen Einsatz für andere ist für ihn auch eine Art Revanche: „Ich habe in meinem Leben viel Glück gehabt – der liebe Gott hat seine schützende Hand über mich und meine Familie gehalten. das hat für mich auch etwas mit Dankbarkeit gegenüber Gott zu tun.“

Mit Pfarrer Holthaus trifft er sich weiterhin gerne zu Gesprächen – oft aber spricht er auch mit dessen oberstem Chef selbst: „Wenn ich bete ist das, als würde ich mit einem Freund sprechen“, beschreibt Konrad Schewe diese Unterhaltungen.

Durch die Rückbesinnung auf den Glauben habe er wieder zur inneren Ruhe gefunden – und das tue nicht nur ihm, sondern auch seinem Umfeld gut: „Ich bin im Alltag umgänglicher mit meinen Mitmenschen geworden.“ Sein Verständnis von Glauben beschreibt er mit einem Satz von Bayern-Profi David Alaba: „Ein Leben ohne Gott ist wie Fußball ohne Ball.“