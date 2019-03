Keith Flint beging Selbstmord

Doch neben den schlechten Nachrichten sollten sich zumindest Fans der Masken-Metallier „Slipknot“ freuen. Die Band hat letzte Woche nämlich eine neue fette US-Tour unter anderem mit „Volbeat“ angekündigt. Vielleicht sind die Staaten weit weg, doch da am 9. August ein neues Album erscheinen soll, kann eine Erweiterung der Tour nach Europa und auch in unsere Nähe nicht weit weg sein. Das letzte Album erschien 2014. Fünf lange Jahre mussten die Fans also auf neues Material von Sänger Corey Taylor und Co. warten.

Max Roll