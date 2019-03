Band-Vorspiel in der Musikfabrik

Borghorst -

Am Donnerstagabend wurde es rockig in der Musikfabrik. Eigentlich keine unübliche Kulisse, da ja sonst auch viele Bands dort proben, doch dieses Mal war es ein Vorspiel dreier Musikgruppen, die im Keller ihren Proberaum haben. In gut zwei Stunden Programm unterhielten die drei Gruppen circa 80 Leute im großen Musikraum, Licht- und Soundanlage inklusive.