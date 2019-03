Steinfurt soll digital aufrüsten

Wie weit ist mein Bauantrag? Wahlscheinanträge und das virtuelle Fundbüro, aber auch das Ratsinformationssystem mit den Terminen für die nächsten Fachausschusssitzungen samt hinterlegter Vorlage – alles Beispiele für Steinfurter E-Governmentprojekte, die schon seit geraumer Zeit laufen. Daneben gibt es nach Darstellung des Fachdienstes Innere Dienste derzeit 181 Formulare, die aufgerufen und zum größten Teil schon am Computer ausgefüllt werden können. Eines der ersten IT-Maßnahmen war 1991 die elektronische Stempelkarte für die Rathaus-Mitarbeiter.

Der Ausbau, so die Verwaltung, ist nicht zum Nulltarif zu haben. Die Kosten für die IT werden sich bei über 500 000 Euro pro Jahr einpendeln, sind die Fachleute im Rathaus überzeugt. So stehen für dieses Jahr rund 550 000 Euro im Etat. In den vergangenen Jahren lag das Budget bei 300 000 bis 350 000 Euro. Diese Beträge liegen nach Darstellung der Verwaltung immer noch weit unter dem, was Kommunen vergleichbarer Größe für die IT ausgeben. So wird Emsdetten angeführt, das in 2018 rund 780 000 Euro für Hard- und Software ausgab. „Das sind 75 Prozent mehr als in Steinfurt“, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Generell liege die Kreisstadt weit unter den Kennzahlen vergleichbarer Städte. „Um mit den Entwicklungen Schritt zu halten, müssen mehr Ressourcen eingesetzt werden“, ist der Fachdienst überzeugt. Der Personalfrage soll bei den nächsten Etatberatungen diskutiert werden.