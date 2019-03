Schutz des Buchenbergs vor vom Schulgelände einfallenden Schülern? Oder einfach nur eine Absperrung für VIP-Parkplätze? Nichts davon, sagt Detlef Bogs , Fachdienstleiter Zentrales Gebäudemanagement der Stadt. Die Erklärung ist eine ganz andere – die mittlerweile auch deutlich sichtbar ist: Der Zaun samt zugehörigem Tor schließt den neuen Stellplatz für die Abfallcontainer der Realschule ein. Zumindest zum größten Teil – an einer Seite ist noch eine Öffnung, die aber demnächst von einer Hecke verschlossen werden soll. „Vorher standen die Container ungesichert im Bereich der Garagen an der Auffahrt zum Schulhof“, erklärt Bogs. Und seien ein beliebtes Ziel für Mülltouristen gewesen, die dort ihren Abfall entsorgten. Das sei an anderen Schulen nicht anders. „Deshalb werden wir nach und nach alle Schulen mit Zäunen für die Container ausrüsten.“ Bogs‘ Erklärung ist zwar deutlich weniger spannend als die mit den Wölfen – aber eben auch wesentlich einleuchtender.