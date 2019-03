Ist das Abitur zu einfach?

WN : Sind die Abiturdurchschnitte auch am Gymnasium Borghorst in den letzten Jahren auffällig besser geworden und gibt es mehr Abiturienten mit einem Einserschnitt?

Voss : Der Schnitt am GymBo liegt seit einigen Jahr zwischen 2,35 und 2,45. Seitdem ich Schulleiter am GymBo bin, hat sich weder die Abiturdurchschnittsnote wesentlich verändert noch haben mehr Abiturienten ihr Abitur mit einem Einserschnitt abgelegt. Langfristig gesehen, haben sich die durchschnittlichen Noten auch am GymBo, ähnlich wie die Durchschnittsnoten in NRW, verbessert und es verlassen parallel zum Bundestrend auch mehr Einserabsolventen die Schule. So kann man zwar von einem Trend zu besseren Leistungen sprechen, aber nicht von einem auffälligen.

Ist das Abitur ihrer Ansicht nach leichter geworden? Wenn ja, woran könnte das liegen? Sehen Sie moderne Hilfsmittel als einen Grund dafür?

Voss: Ich würde nicht von leichter sprechen, eher von transparenter. Dadurch, dass seit der Einführung des Zentralabiturs die Standards für alle gleich sind und die Vorgaben des Bildungsministeriums für alle Lehrkräfte und mithin für alle Schülerinnen und Schüler klar umrissen sind, kann jeder sich besser auf das Abitur einstellen. Es ist zum einen keine „Wundertüte“ mehr und zum anderen sind die Anforderungen für alle Schulen vergleichbar. Die Hilfsmittel spielen bei der Bewältigung der Anforderungen meines Erachtens nur eine untergeordnete Rolle; sie sind nur als methodisches Instrument zu verstehen, das dem Prüfling hilft, seine erworbenen Kompetenzen effizient zur Lösung bestimmter Aufgaben zu nutzen.

WN: Einige Experten sagen, dass aufgrund von Inklusion die Anforderungen an den Schulen zurückgehen, was meinen Sie dazu?

Voss: Wenn Wissenschaftler das behaupten, dann müssten sie zunächst erklären, welcher Bildungsbegriff dahinter steckt. Ich finde es grundsätzlich gut, dass mehr Absolventen eines Jahrgangs das Abitur machen. Schließlich wandelt sich unser Land von einer produktions- und arbeitsintensiv organisierten Gesellschaft zu einer Indus­trie- und Dienstleistungsgesellschaft, in der immer mehr qualifizierte und auch hochqualifizierte Arbeitskräfte benötigt werden. Das Gymnasium hat hierfür eine wichtige Funktion, nämlich, seine Abiturienten studierfähig zu entlassen. Dass unsere Schulform – auch im Vergleich zu den anderen Schulformen, die ein Abitur vergeben – gut aufgestellt ist, zeigen die letzten Untersuchungen zu den Studienabbrechern. Danach sind die Studienabbrecherquoten unter den Gymnasiasten vergleichsweise gering.

WN: Was müssen Schülerinnen und Schüler für ein Abitur heute leisten? Bekommen sie es „hinterher geschmissen“?

Voss: Nein, das kann ich für den Bereich, für den ich zuständig bin, nicht behaupten. Für ein gutes Abitur muss man sich immer noch anstrengen. Wer einen sehr guten Abschluss anstrebt, der muss auch durchgehend sehr gute Leistungen zeigen, was manchmal, bedingt durch die einheitlichen Bewertungsraster, in denen man immer hier und da einige Punkte verlieren kann, sogar schwieriger ist, als noch zu den Zeiten, als es kein Zentralabitur gab.

WN: Würden Sie die Anforderungen des Abiturs anheben, wenn Sie die Möglichkeit dazu hätten?

Voss: Das ist eine gute Frage. Mein Wunsch ist es manchmal, dass die Kernfächer (Deutsch, Mathematik, Sprachen und Naturwissenschaften) gestärkt werden und die Abiturienten in diesem Bereich ein möglichst breit angelegtes Abitur machen sollten.

WN: Haben Sie das Gefühl, dass die Schüler mit dem Abitur überfordert sind?

Voss: Insgesamt sehe ich keine Überforderung, individuell kann es Phasen der Überforderung geben, die sich häufig auch auf zu hohe Erwartungshaltungen zurückführen lassen oder es gibt gelegentlich auch Phasen, in denen ein Schüler durch private Dinge etwas stärker abgelenkt ist. Dann können Überforderungen entstehen, die dann allerdings nicht auf die Bildungsvorgaben zur Erreichung des Abiturs zurückzuführen sind.

WN: Heutzutage machen rund 41 Prozent der Schüler ein Vollabitur. Aufgrund dieser Tatsache sind viele der Auffassung, dass das Abitur, anders als noch vor 50 Jahren, nichts Besonderes mehr ist. Wie stehen Sie zu dieser Aussage?

Voss: Das ist richtig, gesellschaftlich gesehen ist das Abitur nichts Besonderes mehr. Es gibt keine Eliten mehr, denen dieser Abschluss vorbehalten ist. Allerdings bin ich überzeugt, dass es für jeden einzelnen Abiturienten immer etwas Besonderes bleiben wird, weil er sich damit die besten Möglichkeiten für den zukünftigen Lebensweg geschaffen hat.

