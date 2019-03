Da haben die Drei ihre Fans aber mal ordentlich an der Nase herumgeführt. Auf der Homepage der Ärzte war bis vor kurzem ein Buchstabenrätsel, über welches sich ihre Anhänger die Köpfe zerbrochen haben. Wo es am Anfang noch alles auf Abschied hindeutete, war am Ende doch das Wort „abstrakt“ das einzig mögliche Ergebnis.