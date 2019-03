Die meisten dieser Anrufe ereigneten sich im Raum Tecklenburg. Aber auch in Steinfurt hat eine angebliche Enkelin von einer 93-Jährigen Geld für einen Wohnungskauf gefordert.

Auch hier informierte die Seniorin erst Verwandte und dann die Polizei. In diesem Zusammenhang warnen die Beamten noch mal eindringlich vor Anrufen von falschen Polizisten und angeblichen Enkeln. „Gehen Sie auf derartige Gespräche nicht ein, legen Sie den Telefonhörer auf, übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertgegenstände an Personen, die Sie nicht kennen“, warnt die Polizei in ihrer Presseinformation.