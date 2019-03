„Mit 66 Jahren“. . .

Griechischer Wein, Aber bitte mit Sahne, Merci, Cherie, Das ehrenwerte Haus – die Aufzählung würde hier kein Ende nehmen, wollte man alle erfolgreichen Titel des Österreichers hier auflisten. „Einige Titel dürfen natürlich bei einem Udo-Jürgens-Abend nicht fehlen. Aber wir haben auch ein bisschen tiefer in seinem unerschöpflichen Repertoire gegraben“, verspricht Dirigent Pauk . Über 1000 Songs hat der Star im Laufe seiner langen Karriere geschrieben und veröffentlicht.

Mit den „66 Jahren“ feiert der MGV eine Premiere. Erstmalig gibt der Chor ein Doppelkonzert. Eines am Nachmittag des 6. April, eines wie gewohnt am Abend. „Zwischen den beiden Veranstaltungen liegen nur eineinhalb Stunden“, sieht MGV-Kassierer Rolf Lammerding ungewohnte Stimmband-Belastungen auf sich und seine Kollegen zukommen.

Aber der MGV ist nicht allein. Die von den vorangegangenen Konzerten bekannte Band ist mit dabei, aber auch eine Reihe von Solisten. 13 an der Zahl. „Bass und Bässer“, gewissermaßen ein Eigengewächs, dürfen natürlich auch nicht fehlen.

Die besten Ideen werden bei einem Gläschen Bier geboren. Und so war es auch mit dem Udo . „Kurz nach dem letzten Konzert haben wir uns wie immer zu einem Brainstorming zusammengesetzt. Dabei waren wir uns schnell einig, dass Udo Jürgens als Thema eine gute Idee ist“, erzählt Vorsitzender Helmut Tegethoff. Dirigent Andreas Pauk hatte im vergangenen Jahr ein Udo-Jürgens-Tribute-Konzert in Bad Bentheim gesehen. „Die Leute haben geweint, gelacht, waren total begeistert.“ Das erhofft er sich natürlich auch vom MGV-Auftritt. Ist sich als alter Hase im Musikgeschäft aber ziemlich sicher: „Wer das erste Konzert am Nachmittag miterlebt hat, der hat garantiert Lust, auch am Abend hinzugehen.“

Die Probenarbeit ist dieses Mal ein bisschen stressiger, bleibt gerade mal ein halbes Jahr Zeit. Aus dem 2018 geplanten Frühjahrs- musste ein Herbstkonzert werden. Andreas Pauk beruhigt aber: „Alles im grünen Bereich.“