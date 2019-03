Klar, wurde damals nicht gerade das zusammen gebracht, was zusammen gehört. Aber mittlerweile gibt es schon Kinder, deren Großeltern bereits in der „neuen“ Stadt geboren wurden. Selbst die CDU schaffte es im vergangenen Jahr, aus beiden Ortsvereinen einen gemeinsamen zu machen – nach nur 43 Jahren.

Dann gibt es allerdings auch immer wieder diese Schläge in den Vereinigungsnacken. Borghorst hat ein Bad? Dann muss in Burgsteinfurt auch eins bleiben. Burgsteinfurt hat ein Gymnasium? Also braucht Borghorst auch eins. Wenigstens miteinander kooperieren? Um Gotteswillen! „Wenn ein Ortsteil eine neue Pommesbude kriegt, will der andere auch eine“, brachte es der fraktionslose Reinhard Froning in der jüngsten Hauptausschuss-Sitzung auf den Punkt. Diesmal ist es das Stadtarchiv, das für Ortsteil-Neid sorgt: Der Burgsteinfurter Heimatverein möchte demnächst nicht immer über den Buchenberg fahren müssen, um einen Blick in alte Dokumente zu werfen. Und die Bürgermeisterin zeigte Verständnis dafür – statt wie die Vertreter der Ratsfraktionen direkt ein dickes P vor den Wunsch zu setzen. Schließlich werden die Bücher, Akten und Urkunden ja nicht nach Timbuktu oder Nordkorea gebracht, sondern nach Borghorst. Schonmal gehört? Ist ein Teil der gleichen Stadt, in der auch Burgsteinfurt liegt. Auch wenn es manche immer noch nicht glauben können: Man muss kein Visum beantragen und es wird sogar die gleiche Sprache gesprochen!