„Dein Song“ ist ein Wettbewerb für Kinder und Jugendliche beim Fernsehsender Kika. Dabei bewerben sich die Kandidaten mit ihren eigenen Kompositionen. Im Verlauf des Wettbewerbs werden acht Kandidaten ausgewählt, die entweder direkt mit ihrem Song in einem Tonstudio mit einem prominenten Musiker landen oder noch einen Umweg über Ibiza machen müssen. Dort feilen Musiker mit den Kandidaten an den Liedern, bevor sie dort vor einem Publikum vorgestellt werden.

Später dürfen die Teilnehmer noch einen Tag in einem Tonstudio verbringen, wo ihnen Promis Tipps geben und sei bei ihrem Lied begleiten. Die Reihe endet mit einer Liveshow bei Kika, in deren Verlauf die Zuschauer per Telefon oder SMS ihren Sieger küren.