Was Hänschen nicht lernt. . .

Steinfurt -

Straßen, Wege, Plätze, öffentliche Grünanlagen – an all diesen Orten landet unsachgemäß entsorgter Müll. Seit vier Jahren rücken die Steinfurter von Umweltfrevlern hinterlassenem Abfall regelmäßig zu Leibe. Samstag war es wieder soweit. Um 10 Uhr trafen sich engagiert Bürger jeder Generation in Burgsteinfurt am Bahnhof und in Borghorst am Heimatplatz, um ihre Ausrüstung entgegen zu nehmen. An Arbeitshandschuhen, Greifzangen und Müllsäcken herrschte reges Interesse.