Passend zum Frühlingsbeginn stellt die Biologische Station Kreis Steinfurt ihr Exkursionsprogramm vor. Den Auftakt bilden in diesem Jahr Beobachtungen der Vögel. Das Emsdettener Venn ist innerhalb der Region sowohl für Brutvögel als auch für Rastvögel von besonderer Bedeutung. Um beide geht es am 31. März (Samstag) um 18 Uhr bei einem Spaziergang durch das älteste Naturschutzgebiet im Kreis. Eine Woche später, am 7. April (Sonntag), sind dann erstmals die Pflanzen an der Reihe, wenn sich die Teilnehmer in der Talaue Haus Marck auf die Suche nach Frühjahrsblüher wie Scharbockskraut und Lerchensporn machen.

An den insgesamt 14 Terminen bis September führen die Mitarbeiter der Biologischen Station durch viele weitere Naturschutzgebiete des Kreises. Zu Fuß oder mit dem Rad werden beliebte Gebiete wie das Bagno (27. April) das Recker Moor (1. Juni) und die Emsaue bei Gimbte (29. Juni) erkundet.

Erstmals veranstaltet die Station am 25. Mai einen Naturerlebnistag. Unter dem Motto „Ran an die Vielfalt“ werden rund um Hopsten-Schale verschiedene Exkursionen angeboten. Auch spezielle Angebote für Familien oder Menschen, die weniger gut „zu Fuß“ sind, stehen auf dem Programm.

Alle Termine und Themen der einzelnen Exkursionen können dem Exkursionsflyer entnommen werden, der bei den Kommunen und Verkehrsvereinen im Kreis ausliegt.

Da auch zusätzliche Veranstaltungen angeboten werden, lohnt es sich, regelmäßig einen Blick auf die Homepage der Station zu werfen. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Exkursionen und Anfahrtsskizzen.